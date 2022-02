Under 17, risultati e classifica: il Napoli in lotta per un posto nei play-off

L’Under 17 del Napoli non ha giocato, la partita contro il Cosenza è stata rinviata per i contagi della squadra calabrese. Gli azzurrini così torneranno in campo domenica prossima in casa contro il Frosinone, lottano per un posto nei play-off, sono quinti a pari punti con il Cosenza. Le prime e le seconde vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte passano per gli ottavi di finale. Ecco i risultati e la classifica:

CROTONE-ROMA 0-5 RETI: 28 Bolzan, 34 Misitano, 36 Mannini, 39 Marazzotti, 90 Amerighi LAZIO-BENEVENTO 3-2 RETI: 3 Di Nunzio (N), 11 Cannattelli (N), 27 Francescotti (B), 28 Francescotti (B), 61 Zazza (N) LECCE-PERUGIA 3-1 RETI: NAPOLI-COSENZA Rinv. RETI: REGGINA-FROSINONE 0-1 RETI: TERNANA-ASCOLI 3-2 RETI: RIPOSA: SALERNITANA

CLASSIFICA

P G 36 15 LAZIO 33 13 ROMA 31 15 BENEVENTO 28 14 LECCE 25 14 NAPOLI 25 14 COSENZA 20 14 PERUGIA 16 14 CROTONE 16 14 FROSINONE 10 14 SALERNITANA 9 14 REGGINA 8 15 TERNANA 2 14 ASCOLI

Prossimo turno: Napoli-Frosinone, domenica 13 febbraio 2022

A cura di Ciro Troise