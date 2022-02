Under 17, Napoli-Salernitana 4-0, le pagelle di IamNaples.it. Passeggiata azzurra

Poker Napoli alla Salernitana. Gli azzurrini di Liguori spazzano via senza problemi i granata, colpevoli di tantissimi errori in fase di impostazione. Le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6 Viene chiamato in causa in una sola occasione e risponde presente. Per il resto la Salernitana non punge.

ROMANO 6 Buone chiusure difensive, un paio di salvataggi degno di nota e tanta sostanza sull’out destro.

MAZZONE 6.5 Ordinaria amministrazione e zero rischi per lui e per tutto il reparto difensivo. Più che sufficiente.

D’AVINO 6.5 Bene in difesa, dove deve amministrazione l’ordinario, si fa vedere avanti in un paio di circostanze, sfruttando la sua stazza sui colpi di testa.

DI LAURO 7 Ottima prestazione, il Napoli crea tantissimo sull’out sinistro, si intende bene con Cuciniello, è una spina costante e piazza due assist. Bene anche dietro, con qualche ottima diagonale. (88′ MUSTO s.v.)

DI LORENZO 6.5 Gli avversari granata non fanno filtro e assieme a Milo può creare. Fa anche un buon lavoro di copertura. (88′ FUCCI s.v.)

MILO 6.5 Ci prova dal limite dell’area nel finale con un sinistro di prima di gran qualità ben parato da Di Stanio. Tiene bene il centrocampo, mette qualità nelle praterie lasciate dai granata. Ottime le sue trame verso l’attacco azzurro.

VILARDI 7 Il centrocampo della Salernitana è in grande difficoltà e i tre trequartisti del Napoli ne approfittano bene. Va vicino al gol al 42′, lo trova due minuti dopo quando supera Di Stanio prima scartandolo. Doppietta per lui, nella ripresa chiude il risultato sul 4-0. (75′ GRECO 6 Entra con la partita in ghiaccio, si fa vedere in qualche occasione).

RUSSO 6.5 Tra le linee ha tantissimi spazi per lanciare Solmonte e gli esterni, visto che il centrocampo della Salernitana non filtra (83′ CECI s.v.)

CUCINIELLO 6.5 Dall’out sinistro arriva il grosso della produzione offensiva azzurra e Cuciniello, assieme a Di Lauro è presente in quasi tutte le azioni d’attacco. Mette la firma sull’assist per il poker di Vilardi. (75′ MAZZEO 6 Venti minuti per fare vedere un po’ delle sue qualità in attacco).

SOLMONTE 7 Apre le danze dopo soli 7 minuti con un gol da rapace d’area di rigore, poi trova il 3-0, approfittando di un’azione da gol non sfruttata da Vilardi. Sbaglia anche un paio di gol semplici che potevano aumentare il bottino. (83′ VIGLIOTTI s.v.)