Under 17, Napoli-Sampdoria 4-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli conquista la terza vittoria consecutiva, è in forte crescita, realizza un’altra rimonta battendo 4-1 la Sampdoria. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 6: Sul gol non può fare nulla, poi si fa trovare pronto sempre, forse può essere ancora più reattivo nelle uscite ma fa parte del processo di crescita, è in campo sotto età rispetto alla categoria.

SEQUINO 6,5: Inventa una palla in verticale su calcio piazzato per Borriello, è un po’ una fotografia della sua buona prestazione. (Dall’85’ Cefariello s.v.: Otto minuti circa per lui, è troppo poco per meritare una valutazione, rimedia un’ammonizione un po’ fiscale per perdita di tempo)

ESPOSITO MATTIA 6,5: Rimedia un’ammonizione evitabile ma non si fa condizionare, lavora con grande attenzione sugli attacchi della Sampdoria.

GAROFALO 6,5: Sotto età rispetto alla categoria ma non si vede affatto, ha personalità e autorevolezza, se la cava bene anche da terzino sinistro adattato.

DE CRESCENZO 7: Realizza il gol del pareggio con un diagonale vincente, assicura qualità in entrambe le fasi. (Dal 66′ Gambardella 6: Va in coppia con Esposito, compie un buon lavoro con Garofalo dirottato sulla fascia sinistra)

DE LUCA 7: Prende possesso insieme a D’Angelo della mediana con intelligenza tattica e buone qualità tecniche. Inventa l’azione del 3-1 recuperando palla e verticalizzando per Pinzolo. (Dall’85’ Cantone s.v.: Troppo poco tempo a disposizione per meritare una valutazione)

D’ANGELO 7: Altra prova di spessore in mezzo al campo, ispira il gol del 2-1 e ad inizio ripresa è provvidenziale il suo intervento nei pressi della linea di porta sulla punizione di Islam. (Dal 77′ Parisi 7: Impatto ottimo, due minuti dopo il suo ingresso in campo va a segno)

CAMPANILE 6,5: Gli manca l’assist preciso e vincente ma riesce a produrre degli spunti interessanti sulla corsia destra. (Dal 66′ Ballabile 6: Entra e da il suo contributo quando il Napoli aveva già la partita in pugno)

BORRIELLO 7: Le azioni passano spesso da lui, è colui che cambia il ritmo, l’inerzia della proposta offensiva. Ispira il gol del 4-1 e all’80’ inventa un’altra percussione conclusa con un tiro sul primo palo respinto dal portiere avversario. (Dall’85’ Di Giovanni s.v.: Meno di dieci minuti per lui compreso il recupero, è troppo poco per meritare una valutazione)

MALASOMMA 7: Nel primo tempo è tra i più propositivi, crea tanti presupposti sulla corsia sinistra, salta l’uomo e c’è anche il suo zampino nell’azione del gol dell’1-1.

PINZOLO 7,5: Fa doppietta, è il trascinatore per la vittoria del Napoli, sul primo gol dimostra capacità nel posizionamento, nella lettura delle situazioni e il senso del gol del bomber. Sulla seconda rete è bravo ad andare in progressione, nel controllo palla e nella progressione verso la porta avversaria. (Dal 66′ Raggioli 6: Aiuta la squadra a tenere il baricentro alto, a guidare la squadra nel gestire il vantaggio mettendo ansia alla Ternana).

GALIZIA 7: Tre indizi fanno una prova, il lavoro dell’allenatore sull’Under 17 è evidente. Dopo tante difficoltà, la squadra ha delle certezze nel gioco, nel modo di stare in campo e s’aggrappa a queste conoscenze, è diventata forte nella testa, come dimostrano i risultati conquistati in rimonta.