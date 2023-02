Under 17, Napoli-Spezia 3-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli si rende protagonista di una bella vittoria in rimonta contro lo Spezia, rimontando dallo 0-2 al 3-2. Un successo che consente l’aggancio ai liguri nella classifica del girone A e il Napoli ha anche giocato una partita in meno rispetto ai liguri. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 5,5: Un paio d’incertezze nelle uscite alte che potevano costare caro.

SEQUINO 6: Rimedia un’ammonizione evitabile, fa un po’ fatica in entrambe le fasi ma ha il merito di crescere durante la gara, soprattutto sotto il profilo dell’attenzione difensiva. (Dal 65′ Cefariello 6,5: Entra con l’applicazione giusta, lavora bene sull’uomo cercando talvolta anche l’anticipo. Si propone anche un paio di volte per andare sul fondo con la sovrapposizione esterna nella catena con Di Giovanni)

GAMBARDELLA 6: Qualche distrazione difensiva, si fa beffare da Fontanarosa quando fa la torre nell’azione del secondo gol. Complessivamente una buona gara, anche nell’impostazione del gioco dal basso.

C.GAROFALO 7: Cresce nel reggere ritmo e fisicità degli avversari sotto età, migliora di partita in partita. Può far meglio nella situazione del secondo gol, è tra i protagonisti della disattenzione. Sia lui che Sequino sono poco reattivi nel leggere la torre di Fontanarosa per Di Martino. Ha il merito di realizzare il gol della vittoria con un bellissimo stacco di testa.

DE CRESCENZO 6: Quando il Napoli si propone ricercando le combinazioni sulle catene laterali, mette in difficoltà lo Spezia, Nel primo tempo lo fa troppo poco sia con Sequino che con De Crescenzo. Fa il massimo nell’azione del primo gol, sia lui che Gambardella salvano nei pressi della linea di porta prima che Di Martino trovi il gol. (Dall’83’ De Chiara s.v.: Un quarto d’ora circa per lui compreso il recupero, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

BORRELLI 6,5: È un riferimento davanti alla difesa, nei momenti in cui prende in mano le operazioni del palleggio del Napoli, la squadra alza i ritmi, è più intraprendente e sviluppa gioco con maggiore continuità.

D’ANGELO 8: Il migliore in campo. La rimonta ha D’Angelo nel destino, segna il primo gol, serve a Malasomma la palla da cui poi arriva il secondo e disegna la punizione per lo stacco vincente di Garofalo. In mezzo ci sono conclusioni, visione di gioco di qualità, ampia, propensa ad andare in verticale e anche lo spirito di sacrificio con cui va a fare il terzino sinistro.

BALLABILE 6: Non ha la continuità delle giornate migliori, realizza qualche spunto di tanto in tanto ma può fare di più.

BORRIELLO 7,5: Nel primo tempo è la fonte di gioco più attiva, se non si propone Borriello tra le linee si va al lancio per Raggioli con poche chances nel risalire il campo. Nella ripresa è ancora tra i più ispirati, come dimostra l’ultima percussione sulla sinistra al 95′, una delle giocate del suo repertorio.

MALASOMMA 7: Nella prima ora di gioco si vede poco, poi sale in cattedra, fa l’uno-due con D’Angelo che porta al gol dell’1-2 e poi realizza la rete del momentaneo pareggio. (Dall’83’ Parisi s.v.: Entra in campo con l’atteggiamento giusto, va anche al tiro all’85’ ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare un voto)

RAGGIOLI 6: Riesce a produrre poco, soltanto un colpo di testa al 70′ respinto da Mascardi. È apprezzabile l’atteggiamento, combatte su tutti i palloni, supporta anche la fase di non possesso. (Dall’88’ Valentino s.v.: Rimedia un’ammonizione per simulazione, prova a dare il suo contributo nei sette minuti che gli concede Galizia).

GALIZIA 6,5: La reazione sullo 0-2 per la seconda volta (anche due settimane fa contro il Sassuolo avvenne con il 2-2 conquistato in rimonta) spiega che la squadra ha dei valori, un’identità e anche carattere. Si può migliorare nella produzione di gioco soprattutto nel primo tempo cercando di più il gioco sulle catene laterali ma quanto fatto nella ripresa è importante, fa ben sperare anche per le prossime gare.

A cura di Ciro Troise