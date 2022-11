Under 17, Napoli-Torino 2-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli batte 2-0 il Torino, conquista la prima vittoria stagionale, decisive le reti di Raggioli e Gambardella. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 6,5: Buona prova, è attento nelle uscite, guida la difesa in maniera autorevole, è efficace quando viene chiamato in causa con i piedi.

CEFARIELLO 7: Attento, aggressivo, ad inizio ripresa fa una diagonale provvidenziale, è uno dei protagonisti della straordinaria prova del Napoli in fase di non possesso.

ESPOSITO 7: Stacca su tutti i palloni, è anche sua la prima occasione di testa su un calcio d’angolo, lavora benissimo nella copertura degli spazi in zona centrale.

GAMBARDELLA 7: Fa il gol del 2-0, domina nel gioco aereo, è molto attento su tutti i palloni.

DE CRESCENZO 6,5: Nel primo tempo spinge sulla fascia sinistra, nella ripresa lavora soprattutto in fase di non possesso. (Dal 65′ De Luca 6: Ci mette applicazione, è sempre attento quando viene chiamato in causa)

BORRELLI 6,5: È il re delle palle inattive, splendida la punizione che porta al gol del 2-0. Soltanto il rigore sbagliato incide negativamente sulla sua prestazione che è comunque ottima.

AVVISATI 6,5: Lavora intensamente in entrambe le fasi, va anche vicino al gol al 60′ quando Sardo evita il gol del 3-0.

STASI 6,5: Produce vari spunti, è una spina nel fianco per la difesa del Torino, suggerisce palloni importanti per i compagni. (Dal 76′ Malasomma 5: Solo sette minuti di gioco, poi per una scorrettezza su Muratore si fa espellere)

DE CHIARA 6,5: Lavora tra le linee, va anche al tiro in maniera pericolosa in varie occasioni nel primo tempo, è attento anche nella fase di non possesso.

CAMPANILE 6,5: Costruisce con De Crescenzo delle azioni, al 42′ s’inserisce su un traversone e va al tiro approfittando della disattenzione di un avversario. (Dal 65′ Ballabile 6,5: Ottimo impatto sulla partita, lavora bene il pallone, si lancia anche in buone iniziative individuali, rimedia un’ammonizione per un fallo commesso a centrocampo)

RAGGIOLI 7: Sblocca la partita e lavora benissimo spalle alla porta aiutando la squadra a salire, è intelligente anche quando va in pressing sul portiere e mette Avvisati in condizione di calciare a rete. (Dall’87’ Pinzolo s.v.: Entra nel finale, ha pochi minuti a disposizione per meritare una valutazione seria)

GALIZIA 7: Il Napoli fa una grande partita per attenzione, spirito, applicazione, ha trasformato la delusione della squadra per gli ultimi risultati in rabbia e orgoglio, non è una missione facile. Il Torino non è mai realmente pericoloso, il merito è della preparazione della gara.

A cura di Ciro Troise