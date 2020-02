Under 17: Pescara-Napoli 1-1, ecco le pagelle del match

Dopo un buon primo tempo il Napoli Under 17 regge l’urto di un’ottima ripresa del Pescara e impatta sull’1 a 1 in trasferta difendendo comunque la posizione in classifica. Ecco le pagelle del match:

Baietti 6 Prova di buona personalità dell’estremo difensore, ottimo nelle uscite e nel guidare la linea difensiva.

Vitiello 5 Tanta grinta e qualche imprecisione di troppo del terzino. Soffre le avanzate avversarie che lo costringono anche all’ammonizione. In occasione del gol viene sovrastato dal neo entrato Staver. (Dall’86’ Rossi SV)

Cirillo 6 Pensa soprattutto a coprire le scorribande avversarie e riesce nel suo lavoro. Poco lavoro offensivo per lui (Dall’85’ Maccarello SV)

De Martino 6 Tanta sostanza del centrocampista che prova anche ogni tanto la giocata. Non si sente molto, ma il suo lavoro è molto utile

Barba 6.5 Diverse buone chiusure difensive, in particolare quella ad inizio gara dove chiude sul bomber Stampella

Carannante 7 Probabilmente il migliore in campo. Non solo bravo in chiusura, ma anche in fase di impostazione dove ricopre in un paio di occasioni il ruolo di play difensivo. Decisivo anche il suo salvataggio sulla linea

Somma 6 Buona prova del giocatore che in un paio di occasioni è anche pericoloso sui calci piazzati battuti dai compagni (Dal 56′ D’Angelo 6 Buon impatto nel match, diversi inserimenti insidiosi per gli abruzzesi e al volo sfiora anche il gol con una bella conclusione).

Iaccarino 6.5 Ordine e precisione in mezzo al campo, diversi filtranti per lanciare gli attaccanti ed è suo l’assist su corner per il gol di D’Agostino

Acampa 5.5 Buon inizio gara del giocatore che si perde con il passare dei minuti ed è spesso troppo impreciso nei passaggi (Dal 73′ Sepe SV)

Vergara 6 Il calciatore unisce quantità a qualita, sicuramente una buona prova. Forse, manca qualcosa nella fase offensiva (Dal 56′ Umile 6.5 Tra i neo entrati è il giocatore più pericoloso. Una vera spina nel fianco della difesa, manca solo il gol che l’attaccante sfiora in diverse occasioni).

D’Agostino 7 Ottima gara dell’attaccante che corre, si sacrifica per la squadra e crea occasioni. A completare la giornata è il gol che realizza con precisione sfruttando il corner di Iaccarino