Under 18, Napoli-Empoli 4-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 18 del Napoli rifila un poker all’Empoli con una prova di grande livello. Gli azzurrini hanno saputo dominare il gioco, difendersi con autorevolezza quando era necessario e far male in più di un’occasione. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6,5: Si fa trovare pronto in ogni occasione in cui viene chiamato in causa, è attento e preciso in ogni intervento, autorevole nel gioco con i piedi e nelle uscite.

PUZONE 7: Ottima prestazione, compie un lavoro importante nella fase di non possesso anche con un intervento provvidenziale dentro l’area di rigore. (Dall’80’ Manzo s.v.: Poco più di una decina di minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione)

MAZZONE 6,5: Buona prestazione, mette in mostra applicazione e massima concentrazione nella gestione dei movimenti difensivi.

DE LUCA 6,5: Rischia sugli sviluppi di un fallo di mano dentro l’area di rigore ma complessivamente la sua prova è buona.

DI LAURO 6,5: Buona prova, è attento, preciso, il suo supporto a Vilardi sulla catena di sinistra è prezioso. (Dall’80’ Romano s.v.: Uno spezzone di gara nel finale, è troppo poco per meritare un voto)

DI SOMMA 6,5: Ci mette applicazione e intelligenza tattica davanti alla difesa, lavora bene nella gestione del pallone. (Dal 55′ Grieco 6,5: Entra in campo con lo spirito giusto, propizia l’autorete del 3-0 da corner e in generale è molto vivace)

DE CHIARA 6,5: Buon lavoro in mezzo al campo, è in campo sotto età rispetto alla categoria, fa bella figura. (Dall’80’ Fucci s.v.: Entra con la gara già indirizzata nei binari del Napoli)

D’ANGELO 7: Grande lavoro della mezzala azzurra, fa tutto: l’interdizione, la costruzione con qualità, le imbucate e gli inserimenti dentro l’area avversaria. (Dal 67′ Ruggiero 6,5: Entra a gara ormai in cassaforte, fornisce il suo contributo alla causa)

LORUSSO 7,5: Fa doppietta, è una spina nel fianco per la difesa dell’Empoli sulla zona destra dell’attacco. È tra i più pericolosi per tutta la gara.

VIGLIOTTI 7: Fa gol e lavora bene nei movimenti senza palla, sia quando si muove in armonia con i compagni che quando attacca la porta. (Dal 67′ Raggioli 6,5: Sotto età rispetto alla categoria, fa un buon lavoro)

VILARDI 7,5: Costruisce tanto, da sinistra spesso buca la difesa dell’Empoli, realizza due assist per i gol che chiudono il primo tempo sul 2-0. (Dal 67′ Stasi 7: Sotto età rispetto alla categoria, ha un ottimo impatto e fa l’assist del 4-0).

TEDESCO 7: Una partita convincente, il Napoli merita ampiamente la vittoria e la legittima con il gioco, le occasioni create e i gol.

A cura di Ciro Troise