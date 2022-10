Under 18, risultati e classifica: il Napoli al quarto posto

L’Under 18 del Napoli batte la Sampdoria, balza ad otto punti in classifica ed è quarto in compagnia del Bologna. Le prime due posizioni in classifica valgono l’accesso diretto alla final four, Fiorentina e Lazio sono rispettivamente a cinque e quattro punti di distanza ma il Napoli ha una partita in meno avendo già esercitato il turno di riposo. Ecco i risultati e la classifica:

BOLOGNA-CESENA 1-4 RETI: 12 Giovannini (C), 21 Giovannini (C), 25 Menegazzo rig. (B), 31 Giovannini (C), 50 Venturelli (C) LAZIO-GENOA 5-0 RETI: 6 Della Salandra, 13 Zazza, 15 Di Porto, 44 Oliva rig., 89 Brasili rig. SASSUOLO-FIORENTINA 0-1 RETI: 22 Braschi LECCE-ROMA 1-3 RETI: 12 Vescan-Kodor rig. (L), 23 Plaia (R), 28 João Costa (R), 80 Nardozi (R) NAPOLI-SAMPDORIA 2-1 RETI: Meloni (S), Vigliotti (N), Cuciniello (N) Riposa: EMPOLI

CLASSIFICA

P G 13 5 FIORENTINA 12 6 LAZIO 10 6 ROMA 8 5 NAPOLI 8 6 BOLOGNA 7 5 LECCE 6 5 EMPOLI 5 5 GENOA 5 5 CESENA 5 6 SASSUOLO 1 6 SAMPDORIA

Prossimo turno: Cesena-Napoli