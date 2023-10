Union Berlino, Runhert: “Il momento è difficile ma sono felice che ora ci sia il Napoli”

Oliver Runhert, direttore sportivo dell’Union Berlino, ha parlato ai microfoni di ARD del prossimo impegno in Champions League contro il Napoli: “Nelle ultime tre partite in casa non siamo riusciti a segnare nemmeno un gol. Il nostro più grande problema in questo momento è che non sfruttiamo le nostre occasioni e subiamo gol con relativa facilità. Sinceramente sono felice che la partita contro il Napoli capiti proprio adesso. Questa è una partita che possiamo solo vincere. Forse la squadra ha bisogno di una partita così adesso, perchè la fiducia al momento è nel seminterrato. Nelle prossime settimane si tratterà di lavorare nuovamente su questo aspetto e di rinforzarlo per poter ottenere nuovamente risultati positivi”.