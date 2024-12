Vanoli in conferenza stampa: “Potevamo fare qualcosa in più, il Napoli ti fa sprecare tante energie

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: “Abbiamo giocato con pazienza, sapevamo che da Lobotka poteva passare il loro gioco e siamo stati pazienti nel provare nell’ultimo quarto d’ora a cambiare la partita con il 4-2-4. C’è stato anche qualche spunto, ma è mancata qualche palla in area di rigore. In questo senso avevamo la possibilità di fare qualcosa in più. Fatica sulla trequarti con poca qualità? La devono ricercare i giocatori, qualche volta devono essere più coraggiosi. Negli ultimi 15 minuti potevamo mettere il pallone in area, far girare la palla per trovare lo spunto. Ci sono giocatori che possono saltare l’uomo, anche Vlasic: dispiace aver creato poco rispetto alla partita. Non guardo alla sfortuna, sono positivo nelle cose che ricerco. Sono arrabbiato, potevamo fare qualcosa in più. Lo spogliatoio ha capito il momento? Sono tutte partite importanti, lo sappiamo e ne siamo consapevoli ancora di più oggi. Milinkovic-Savic sta bene, ha preso solo una botta in un contrasto. Come risolvere il problema in attacco? Lo voglio risolvere con più occasioni offensive, secondo me nel secondo tempo non ne abbiamo create quando potevamo. Gli attaccanti devono finalizzare meglio, i centrocampisti devono arrivare meglio sulle seconde palle. Serve creare, non cercare delle scuse. Le questioni societarie influiranno sul mercato? L’ho detto prima della partita, parlo con presidente e direttore per migliorare la squadra a gennaio. Piano piano devo portare fuori i ragazzi da questa situazione. Si deve mettere a lavorare Vlasic, affinchè sia quello che conosciamo. Ora è tornato dopo l’infortunio, per come sono fatto io pretendo la perfezione e lui deve essere bravo a trovare la scintilla giusta. Vojvoda? Io tocco sempre le corde del lavoro, faccio la formazione in base a ciò che vedo in settimana, quando uno si impegna questi sono i risultati. Gineitis è un po’ calato nella ripresa? Sicuramente, ma il peso del centrocampo del Napoli ti porta a sprecare tante energie. Deve rinforzarsi a livello fisico, ma è un classe 2004 e ha fatto una buona gara. Cosa mi sono detto con Conte? E come quando si parla in spogliatoio, rimangono tra di noi…L’ho mandato a quel paese scherzando”.