Venerato: “Club di Premier e Bundesliga su Koulibaly. Il Napoli continua a seguire Dionisi”

Il giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcuni aggiornamenti riguardo ai movimenti di mercato del club azzurro. Ecco le sue dichiarazioni:

“De Laurentiis e Ancelotti sono rimasti in buoni rapporti e si sentono spesso, non escludo che abbiano parlato anche di Koulibaly. Al momento sul difensore senegalese non c’è nulla di concreto, ma 5 o 6 top club tra Premier e Bundesliga sono sulle sue tracce. Nel frattempo il Napoli continua a seguire Dionisi, non è solo un chiacchiericcio. Certamente non sarà il primo della lista di ADL, ma il club azzurro continua a seguirlo, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions”