Venerato: “Rinnovo Gattuso? Tutto fatto, annuncio a breve. Domani il Napoli pagherà le mensilità di ottobre”

Il giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli.

“Hysaj non rinnoverà con il Napoli. La società azzurra non è disposta ad accontentare le richieste economiche del calciatore. De Laurentiis ha intenzione di ridurre il monte-ingaggi. La Roma è molto interessata al calciatore. Maksimovic? La situazione è simile anche se non c’è il pressing dei giallorossi sull’ex Torino. Piace tra gli altri all’Inter, ma soprattutto a Carlo Ancelotti. Andrà via quasi sicuramente a giugno”.

“Il Napoli continua a chiedere 18 milioni per averne 15 per Milik. L’Inter mi ha fatto sapere di non essere disposta ad accontentare De Laurentiis. Nainggolan? Piace a Gattuso, non a De Laurentiis per ragioni anagrafiche e di ingaggio. Domani il Napoli farà un bonifico pagando la mensilità di settembre. Quella di ottobre sarà saldata prima di Natale. Il rinnovo di Gattuso arriverà invece prima. Il coach calabrese resterà al 100% in Campania. La Filmauro ha terminato i 7 contratti che riguardano Gattuso e il suo staff. L’avvocato avrà quindi tra oggi e domani la PEC relativa ai contratti. L’annuncio potrebbe arrivare anche prima del Crotone. Se fossero trovati dei cavilli i tempi sarebbero leggermente più lunghi. Gattuso resterà a Napoli per i prossimi 2 anni!”.