Verona, Baroni in conferenza stampa: “Napoli? Dobbiamo tirare il massimo dalla nostra prestazione”

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli “Contro il Frosinone sappiamo di aver sbagliato, ma ora affrontiamo i campioni d’Italia. Ho fiducia nella mia squadra, nonostante sarà una partita difficilissima, nella quale sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente. Il Napoli è difficile da battere, dobbiamo tirare il massimo dalla nostra prestazione. Doig e Hien? Questa settimana potrebbe ancora essere prematura per il loro ritorno, li valuteremo, ma Hien è leggermente indietro. Djuric sta bene ed è a disposizione, penso inoltre che ci siano le condizioni per recuperare Dawidowicz. Cabral tornerà la settimana prossima. Folorunsho è l’ex della partita, arriva motivato e conscio di aver fatto qualche errore a Frosinone. Tutti i ragazzi che esordiscono in un campionato hanno bisogno anche degli errori per crescere, deve dimostrare la sua grinta e aiutare la squadra. Suslov e Duda? Hanno fatto bene con la Slovacchia, gli ho concesso un giorno di riposo in più, vedrò se sono in condizione per poter giocare dal primo minuto”.