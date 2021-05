Atmosfera caldissima all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona in vista di Napoli-Verona di questa sera. Gli azzurri necessitano di una vittoria per raggiungere l’obiettivo stagionale e, nonostante gli impianti siano rimasti chiusi al pubblico, i tifosi partenopei non hanno fatto mancare il proprio sostegno alla squadra per la gara contro gli scaligeri. Ecco le immagini raccolte dalla nostra redazione.