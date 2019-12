In vista del match di domani contro la Roma in Coppa Italia, Roberto Baronio ha convocato anche il giovane azzurrino Giuseppe D’Agostino, alla sua prima convocazione in Primavera. Il giocatore è un esterno offensivo che di solito parte da sinistra per rientrare in mezzo al campo a piede invertito, ma talvolta può anche giocare a destra o come punta centrale.

Autore di 7 gol e 4 assist nel campionato Under 17, ecco una sua perla contro la Juve Stabia: