VIDEO – Mertens prosegue le terapie alla spalla: “Lavoro duro per tornare il prima possibile”

Sono già tre le defezioni pesanti in casa Napoli uscite fuori dalla preparazione pre-campionato. Prima Lozano, poi Demme, in mezzo l’intervento di stabilizzazione della spalla subito da Dries Mertens, che sta proseguendo la tabella di marcia sulla via della completa guarigione. Ci ha tenuto a farlo sapere proprio l’attaccante azzurro con un video su Instagram, in cui scrive: “Lavoro duro per tornare il più presto possibile“.

Mertens dovrebbe raggiungere, il 9 o 10 agosto, il resto dei compagni a Castel di Sangro, dove poi comincerà un percorso personalizzato. Circa il ritorno in campo, il club azzurro avrebbe fissato come data fine settembre.

