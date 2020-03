VIDEO – Scugnizzeria in the World, bellissimo goal di Ounas. In rete anche Machach

Successo esterno del Crotone sul campo della Virtus Entella, 2-1 il punteggio finale in favore degli Squali. Apre le marcature Armenteros nel primo tempo, nella ripresa raddoppio firmato Simy. In piano recupero Pellizzer accorcia, ma la rete dell’Entella arriva troppo tardi.

Contini: Bravo nelle uscite e miracoloso su Messias lanciato a rete. Può poco in occasione delle segnature degli avversari

Serie B, Cittadella-Cremonese 0-0 (Gaetano)

Pareggio a reti bianche per la Cremonese a Cittadella. Un punto che serve per muovere solo di poco la classifica che, per la squadra di Rastelli, resta deficitaria. La partita è stata equilibrata, senza occasioni clamorose, il risultato è tutto sommato corretto. Nelle fila delle Cremonese ha giocato 90 minuti il calciatore di proprietà del Napoli classe 2000 Gianluca Gaetano.

Serie B, Empoli-Pordenone 0-1 (Tutino e Ciciretti)

Sei turni, o due mesi che dir si voglia, tanti ne sono serviti a Tesser per tornare a riassaporare il gusto dei tre punti. L’ultimo bottino pieno dei ramarri era datato 29 dicembre 2019 e Ciurria regalava la vittoria contro la Cremonese, oggi 29 febbraio 2020 è invece Bocalon a togliere le castagne dal fuoco e consente ai ramarri di tornare alla vittoria. Nelle file dell’Empoli hanno giocato l’intero match senza però incidere i giocatori del Napoli Tutino e Ciciretti.

Serie B, Juve Stabia- Trapani 2-2 (Bifulco)

Sotto di due reti e con il rischio del 3-0 Trapani in contropiede, la Juve Stabia trova la forza per riemergere e strappare un punto. Al “Menti” finale di 2-2 tra i gialloblu e i granata. Un’ora di gioco complicata per le vespe, capaci comunque di rimettersi in partita sfiorando addirittura il sorpasso nei minuti finali. Al 54esimo del secondo tempo è entrato l’attaccante di proprietà del Napoli ed ora in forza alla Juve Stabia Alfredo Bifulco.

Serie B, Venezia-Cosenza 1-1 (Machach e Prezioso)

Il Cosenza ottiene soltanto un pareggio dallo scontro diretto col Venezia. Allo stadio Luigi Penzo, a porte chiuse vista l’emergenza coronavirus che ha colpito le regioni settentrionali dell’Italia, finisce 1-1. Il vantaggio veneto è stato firmato da Longo, poi nella ripresa Machach ha permesso ai rossoblu di strappare quanto meno un pareggio. Non migliora però la classifica dei calabresi, che con 24 punti restano al terzultimo posto, a 3 lunghezze dalla Cremonese. Il Venezia invece, prima squadra fuori dalla zona play-out, sale a quota 32. Nelle file del Cosenza ha segnato il suo primo gol in Italia il giocatore di proprietà del Napoli Zinedine Machach che al 60′ ha segnato il gol che ha messo in parità il match. Prezioso invece ha guardato tutta la partita della panchina senza scendere in campo.

Serie D, Francavilla-Nocerina 2-2 (Massa)

Il match di serie D tra Francavilla e Nocerina è terminato sul 2 a 2 con gli ospiti che agguantano il pari al 93 minuto.

Il difensore di proprietà Napoli Massa è restato in campo per tutti e novanta minuti di gioco.

Serie C, Rieti-Sicula Leonzio 1-2 (Russo)

Vittoria degli ospiti con la doppietta di Lescano. Russo, giocatore di proprietà del Napoli e in prestito al Rieti, è subentrato al 59′ al posto di Persano.

Ligue 1, Bordeaux-Nizza (Ounas)