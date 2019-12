VIDEO – Scugnizzeria in the World, in goal Bifulco. Machach protagonista

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo fine settimana:

Juve Stabia-Venezia 2-0 (Bifulco)

Le vespe, dopo il grande successo in rimonta al Bentegodi contro il Chievo Verona, mandano ko tra le mura di casa del Romeo Menti un’altra squadra veneta. I gialloblù si impongono di prepotenza sul Venezia di Alessio Dionisi, ottenendo il secondo successo di fila. Una vittoria di valenza assoluta per la Juve Stabia, frutto dell’ottima prestazione, ma soprattutto delle due reti messe a segno da Bifulco (CLICCA QUI) e Forte. 68 minuti, una grande prestazione coronata da un gol dopo 12 secondi per la giovane ala classe 1997 di proprietà del Napoli Alfredo Bifulco.

Perugia-Virtus Entella 2-0 (Contini)

La squadra di Oddo (squalificato e sostituito in panchina dal vice Donatelli) si rialza dopo il pari interno col Cosenza e il ko di Cremona: trascinati da un Buonaiuto in giornata di grazia, i biancorossi vanno a segno nella ripresa con Capone e poi con Iemmello nel recupero

Il portiere di proprietà del Napoli Nikita Contini classe 1996 ha giocato l’intero match con l’Entella ma non è riuscito a mentenere la sa porta inviolata.

Pescara-Trapani 1-1 (Palmiero)

E’ finita 1-1 la partita tra il Pescara e il Trapani. Ad andare in vantaggio è stata la squadra ospite con Taugourdeau, in seguito è arrivato il pareggio di Ciofani. Luca Palmiero, centrocampista del Napoli in prestito agli abruzzesi, ha disputato l’intera partita.

Pisa-Cosenza 1-3 (Machach)

Sembrava l’ultima spiaggia per Piero Braglia, il suo Cosenza risponde alla grande e sbanca Pisa giocando uno strepitoso primo tempo. Il portiere nerazzurro è subito decisivo su Bruccini ma deve arrendersi alla conclusione dal limite di Riviere al 26′. L’attaccante francomartinicano va vicino alla doppietta a 10′ dalla fine – miracolo di Gori – ma per il raddoppio è questione di minuti: diagonale di Broh per lo 0-2. Il tris – e la doppietta di Riviere – arriva nel recupero della prima frazione con un colpo di testa su cross di D’Orazio. Il Pisa accorcia nella ripresa con Birindelli e ha la chance per riaprire il match al 24′, dagli undici metri si presenta Moscardelli che calcia debolmente su Perina. L’errore non demoralizza i toscani, ancora pericolosi invano nel finale. Grande prestazione per Machach che è stato autore di tanti numeri tecnici ed è andato anche vicino al goal. Il giocatore di proprietà del Napoli è stato ammonito e sostituito all’ 85′. Fidelis Andria-Taranto 0-1 (Massa) Il Taranto ha battuto 0-1 la Fidelis Andra con la rete decisiva di D’Agostino. Massa, giocatore del Napoli e in prestito alla Fidelis Andria, è antrato all’85’. DI WILLIAM SCUOTTO