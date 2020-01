VIDEO – Scugnizzeria in the World, primo goal di Tutino con L’Empoli. A segno anche Prezioso e Russo

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo fine settimana ricco di soddisfazioni per i giocatori di proprietà del Napoli e ceduti in prestito:

Empoli-Chievo 1-1 ( Tutino e Ciciretti)

Non basta all’Empoli il gol del neo-acquisto Tutino. La squadra di Roberto Muzzi viene fermata dal ChievoVerona sul punteggio di 1-1 al Castellani. Il gol di Meggiorini permette ai clivensi di portarsi a quota 30 in classifica e di agganciare Entella e Cittadella. I toscani restano nei bassifondi, con 24 punti in 21 partite. La posizione del tecnico è a rischio. Ciciretti è entrato al 65′ ed ha colpito anche un palo. Tutino ha giocato l’intero mach oltre a segnare il momentano vantaggio dei padroni di casa. (CLICCA QUI PER VEDERE IL GOAL)

Nizza-Rennes 1-1 (Ounas)

Il Rennes rischia a Nizza, ma riesce a pareggiare a dieci minuti dalla fine. Finisce 1-1 l’anticipo della ventunesima giornata di Ligue 1: la squadra di Patrick Vieira va in vantaggio a inizio ripresa con Dolberg e si illude di portare a casa un successo che l’avrebbe portata in quinta posizione. All’80’ arriva il gol di Tait, il Rennes resta terzo a cinque punti dall’Olympique Marsiglia. Ounas ha giocato l’intera gara.

Pisa-Juve Stabia 1-1 (Bifulco)

E’ un pareggio ad alta tensione quello scaturito oggi tra Pisa e Juve Stabia, in campo per la 21esima giornata di Serie B. All’Arena Garibaldi succede tutto negli ultimissimi minuti di gioco. Dopo uno 0-0 durato per quasi tutta la gara a sbloccare il risultato sono prima i padroni di casa con Masucci (83′), che si fanno poi raggiungere dalla rete di Di Gennaro (95′). Finale arroventato tra le due squadre che ha sancito anche due espulsi, uno per parte (Marconi e Troest). Circa mezz’ora di gioco, infine, per Bifulco, attaccante di proprietà del Napoli in prestito alla Juve Stabia.

Pordeone-Pescara 0-2 (Palmiero)

Il Pordenone di Attilio Tesser registra un brutto stop in campionato ad opera del Pescara, che compie il colpaccio imponendosi per 2-0 in casa della seconda classificata. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, gli ospiti impiegano soli 7′ nella ripresa per raggiungere il doppio vantaggio con Zappa (51′) e Galano (58′) e portarsi così a casa 3 punti fondamentali in ottica play-off. Esce a 3′ dal termine Palmiero, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito al Pescara.

Entella-Cremonese 1-1 (Gaetano e Contini)