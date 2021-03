Younes felice all’Eintracht: “Mi trovo molto bene qui, mi piacerebbe essere riscattato”

Amin Younes è diventato un punto fisso dell’Eintracht Francoforte. L’esterno tedesco in prestito dal Napoli dopo le sue ottime prestazioni ha ottenuto la convocazione in nazionale maggiore.

Di seguito le dichiarazioni di Amin Younes, rilasciate al quotidiano tedesco Kicker:

“Se fossi rimasto in Germania, non so se sarebbe andata allo stesso modo, l’andare a giocare prima all’Ajax e poi al Napoli mi ha aiutato molto. Cerco sempre di aiutare la squadra anche se, qui in Germania il mio stile di gioco è un po’ insolito. Mi trovo molto bene qui, mi piacerebbe essere riscattato.”

Ad oggi con 4 gol e 2 assist in 20 partite, Younes sembra essere uno degli uomini inamovibili del club tedesco. Dopo la convocazione da parte del c.t della nazionale Joachim Löw, l’ex Ajax potrebbe dimostrare finalmente tutte le sue qualità.