Youth League, Napoli-Union Berlino 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli conquista una storica vittoria in Youth League, gli azzurrini non portavano a casa un successo nella Champions League dei giovani da cinque anni, dalla sfida contro la Stella Rossa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6,5: Qualche uscita un po’ maldestra nel corso della ripresa ma complessivamente è protagonista di una prestazione autorevole all’insegna della personalità, del coraggio nella gestione della difesa.

PUZONE 7: La sua prova è di ottimo livello, spinge, viene fermato nella ripresa per un fallo inesistente, lavora bene nella fase di non possesso.

ESPOSITO 6,5: Prestazione di un buon livello, rappresenta una delle storie belle di giornata, uno dei ragazzi che ha ben figurato dando un grande contributo pur avendo poco minutaggio nelle gambe.

D’AVINO 7: Non è un caso che sia a Braga che oggi ci fosse Luigi D’Avino, quando il Napoli ha sfoderato delle prestazioni importanti nella fase di non possesso. Ci mette autorevolezza, grande attenzione, personalità nella gestione del pallone e nella copertura negli spazi, anche quando c’è da abbassarsi dentro l’area di rigore per gli attacchi degli avversari.

DE CRESCENZO 6,5: Ottima prestazione, è attento in fase di non possesso e talvolta prova anche a supportare la manovra offensiva. (Dall’89’ Di Lauro s.v.: Va a dare il suo contributo nel finale, ci mette applicazione ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

PELUSO 6,5: È dinamico, intenso, preciso, se la cava anche quando c’è da gestire il pallone, deve gestire un cartellino giallo fino a quando Tedesco non lo sostituisce. (Dal 72′ Borriello 6,5: È apprezzabile, l’intensità, la lotta su ogni pallone, il sacrificio quando il Napoli rimane in dieci e c’è da soffrire con il 4-4-1 adottato da Tedesco)

RUSSO 6,5: Alza il livello nella fluidità del gioco, gestisce anche l’ammonizione rimediata al 60′. Colpisce una traversa su punizione. (Dall’89’ De Luca s.v.: Circa sei minuti per lui compreso il recupero, li trascorre a centrocampo nel lavoro compiuto dal Napoli per difendere il risultato)

D’ANGELO 6,5: Si propone per aiutare la squadra a costruire il gioco, lavora con intensità e applicazione.

LORUSSO 6,5: Ha il merito di trasformare il calcio di rigore, combatte su tutti i palloni, ha l’atteggiamento giusto come del resto tutta la squadra. (Dal 58′ Ballabile 6,5: Produce vari spunti interessanti, ha lo spirito giusto nella ricerca dell’uno contro uno)

RAGGIOLI 6,5: Tanta lotta e disponibilità, nel primo tempo ha anche un’occasione interessante che non riesce a sfruttare.

MALASOMMA 6: Si propone talvolta sulla fascia sinistra e cerca di muoversi per proporre gioco, nel primo tempo quando il Napoli ha anche guidato il gioco in varie situazioni. (Dal 58′ Mutanda 5: Vuole spaccare il mondo, forse ci mette troppa foga nello spezzone a sua disposizione, lascia il Napoli in 10 rimediando due ammonizioni. In mezzo tanto dinamismo e anche un’occasione da gol).

TEDESCO 7: Se da cinque anni il Napoli non vinceva una gara in Youth League e se mai una squadra di Primavera 2 aveva giocato questa competizione, bisogna tenere a mente la dimensione degli azzurrini chiamati a risalire dalla serie B della categoria. È una bella vittoria per gli azzurrini, conquistata con tanti ragazzi che in campionato giocano poco, con una buona prestazione per compattezza, spirito di squadra e nel primo tempo anche qualità di gioco.

Ecco il tabellino del match:

Napoli (4-3-3): Sorrentino; Puzone, D’Avino, Esposito, De Crescenzo (89′ De Luca); Peluso (72′ Borriello), Russo (89′ Lauro), D’Angelo; Lorusso (58′ Ballabile), Raggioli, Malasomma (58′ Mutanda). All.: Tedesco.

Union Berlino (4-3-3): Rodtnick; Prosche (46′ Jurschik), Ogbemudia, Ackermann, Markgraf; Engelbreth, Kermlein, Kalayci (62′ Schleinitz); Kramer (80′ Ojo), Asanji, Clobanu (46′ Friedrich). All.: Grote.

Ammoniti: Malasomma (N), Eingelbretj (U), Lorusso (N), Peluso (N), Russo (N), Mutanda (N), Ogbemudia (U), Borriello (N).

Marcatori: 10′ rig. Lorusso (N)

Espulsi: Mutanda al 84′ (N)

Dal nostro inviato a Cercola Ciro Troise