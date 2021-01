Zaccagni, l’agente: “Interessa ai grandi club della Serie A, tra questi c’è il Napoli”

Fausto Pari, agente di Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Zaccagni sta facendo molto bene ed è normale che interessi ai grandi club della serie A. Tra questi c’è il Napoli. Ha una proprietà tecnica importante e lo certifica il gol che ha fatto allo Spezia. Ora è del Verona e credo resterà lì fino a giugno. Lo scorso anno Zaccagni è sbocciato. Questa stagione sta dando la controprova. I suoi obiettivi per il futuro sono crescere col Verona e magari giocare in Europa il prima possibile. Com’è giocare a Napoli? Con lui non ne ho parlato ancora. Eder? Vuole tornare in Italia. Vuole tornare nel nostro paese ma non so se all’Inter”.