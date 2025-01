Zanetti: “Il Napoli di Conte come quello di Spalletti, mi trasmette le stesse sensazioni”

L’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Verona. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Si può fare sempre di più. Oggi il Napoli vinto più per meriti loro che per demeriti nostri. Dovevamo fare gol, poi il secondo gol loro ha chiuso. Nel secondo tempo non abbiamo avuto la forza di salire, ma anche per merito del Napoli. In altri tempi, da una gara del genere saremmo usciti con le ossa rotte. I ragazzi hanno dato l’anima, ora testa alla prossima. Faraoni? È stato bravo, ha fatto bene. Ci ha sempre aiutato, l’ho scelto perché lo ritengo ancora un calciatore di certo livello. Darà un po’ di pepe a Jack. Occasioni? Dovevamo essere più cinici, ma il Napoli ha meritato. Ricominciare tutto da capo? C’è la possibilità, ma non devo aver paura. Si deve lavorare e basta. Il mio predecessore ha subito peggio e può essere ritenuto come un esempio. Abbiamo toccato il fondo, ma ci siamo ripresi. Se ci sarà qualche cessione, ci sarà sicuramente qualche arrivo. Subito tanti gol, ma ci sono miglioramenti. Fare gol? Era difficile questa sera, ma per vincere bisogna far gol. Napoli di Conte? Stesso livello di quello di Spalletti. Si vede la mentalità del mister, se la giocherà per lo scudetto, ho avuto le stesse sensazioni di quando affrontai la squadra di Spalletti”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise