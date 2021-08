Zedadka vola in Belgio e saluta tutti sui Social: “Forza Napoli sempre”

Karim Zedadka saluta il Napoli, il giocatore si trasferirà in prestito allo Charleroi, in Belgio. “Ciao a tutti. Dopo 3 stagioni con questa maglia, è arrivato il momento di salutarvi. Sono arrivato che ero un ragazzo e parto da uomo. Questo passaggio mi ha fatto crescere come giocatore ma anche come persona, e ve ne sarò sempre grato. È molto difficile esprimere quello che sento ed esporre a parole la mia esperienza… Ho attraversato alti e bassi, momenti di gioia e dubbi, ma nonostante tutto non ho mai smesso di dare tutto ogni giorno, in ogni allenamento, cercando di trovare un’opportunità con questa bellissima maglia azzurra. Non è stato come me lo sarei immaginato, ma questo è il calcio e bisogna accettarlo. Sono molto orgoglioso di aver conosciuto questo club speciale e questa città che vive per il calcio. Indossare questa maglia è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata”.

“Volevo rivolgermi anche ai tifosi e ringraziarvi dal profondo del cuore, perché avete sempre voluto vedermi in campo e non avete mai smesso di incoraggiarmi quotidianamente. È questo supporto che mi ha permesso di continuare a combattere ogni giorno con lo stesso sogno in mente. Infine, vorrei ringraziare il presidente, per la fiducia riposta, la dirigenza, lo staff e i giocatori per tutti i bei momenti trascorsi insieme. Vi seguirò sempre e ovunque andrò. È stato davvero un onore per me aver giocato per questo grande club per 3 anni. Vi auguro tutto il meglio per questa stagione e per la prossima. Forza Napoli sempre!”, ha scritto su Instagram il calciatore.