Zeman su Insigne: “Diverte e mette qualità, ma quando difende è penalizzato”

Doppio ex del match dell’Olimpico l’ex tecnico Zdenek Zeman ha parlato al Corriere dello Sport dell’imminente sfida tra Roma e Napoli. Ecco le sue parole, in particolare su Lorenzo Insigne, calciatore che lui ha lanciato tra Foggia e Pescara:

“Miglior calciatore italiano? Beh, più passa il tempo e lui più diventa davvero bravo. A me non piacciono le classifiche sui calciatori, ma lui ci mette qualità, ti diverte, fa le due fasi, anche se una di queste non è cosa sua. Quando bisogna difendere, lui non ne prende una. Però ci mette tanta buona volontà e comunque sa fare ombra al giocatore avversario. Solo che per andare a coprire è costretto a rimetterci qualcosa in chiave offensiva”.