Zhegrova: “Non rinnoverò il contratto con il Lilla”

Non solo Jonathan David. Il Lilla potrebbe perdere in estate anche Edon Zhegrova: il 25enne kosovaro, accostato al Napoli a gennaio come possibile sostituto di Kvara, non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Lo ha annunciato a Radio Dukagjini, e quindi il club francese potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo a zero: “È vero, ho comunicato al club che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1. È stato un periodo difficile per me, ma credo che mi renderà mentalmente più forte. Sto lavorando duramente per tornare ancora più forte e sto usando questo tempo per correggere alcune carenze. Farò del mio meglio per tornare. Se la riabilitazione procederà come previsto, potrò essere pronto per metà marzo, altrimenti entro la fine di marzo. Non giocherò nessuna delle partite contro il Dortmund”.