Barcellona, il presidente Bartomeu: “Il Napoli arriverà in Spagna, la gara si giocherà”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli a proposito della delicata situazione per l’incontro di Champions con il Napoli: “Questa mattina abbiamo avuto un incontro con la Generalitat e c’era la ferma raccomandazione di giocare a porte chiuse. Ci dispiace molto. Ma crediamo che si stia vivendo una situazione eccezionale. La salute prevale su tutto e collaboriamo con le autorità sanitarie. La perdita economica non è non solo per il Barça, ma per qualsiasi club che deve giocare a porte chiuse. Nel caso del Barça siamo sui 6 milioni di euro, ma lo ripeto, non è importante. Arrivo del Napoli in Spagna? Sicuramente arriveranno a Barcellona, hanno cancellato i collegamenti aerei con la Spagna ma mancano ancora alcuni giorni. La cosa certa è che si giocherà a porte chiuse. QUali sono i danni? È primaria la salute e la collaborazione con le autorità preoposte in questo momento. Qualsiasi squadra ha perdite importanti in caso di mach a porte chiuse. Nel nostro caso si parla di una danno di 6 milioni di euro, ma al momento questo non è importante”.