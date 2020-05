De Luca: “Situazione rientri sotto controllo, non possiamo rilassarci…”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato in diretta Facebook del primo impatto della Fase due dopo i rientri di ieri dal Nord: “Non abbiamo avuto problemi particolari sui rientrati in Campania, abbiamo fatto duemila controlli tra treni e autostrade: 15 persone avevano temperatura superiore a 37,5 gradi, abbiamo fatto 300 test rapidi, 19 tamponi su situazioni delicate. Ad oggi sono 17 negativi, aspettiamo gli altri due. Abbiamo registrato presso le ASL già 600 persone tra quelle già tornate in Campania, ora sono in isolamento. Cercheremo di fare i tamponi a chi è in isolamento domiciliare, riducendo i tempi. Per quanto riguarda i controlli attualmente in atto, proseguiremo anche nei prossimi giorni: abbiamo le forze impegnate nel farlo. Manterremo i controlli sulle autostradale ai caselli di Caserta, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vedere, Capua e Caianello, Avellino est e ovest, Baiano, Benevento, Mercato San Severino, Lacedonia, Vallata ed aeroporto di Capodichino. Da lunedì ok agli ingressi su Ischia, Capri e Procida. Non possiamo rilassarci nemmeno per una settimana o mezza giornata, perché se facciamo questi controlli ossessivi siamo tutti più tranquilli per affrontare la Fase 2. Vi prego di rispettare l’obbligo delle mascherine perché solo con i comportamenti corretti potremmo tornare al più presto alle nostre attività. Sui contributi alle microimprese e ai professionisti, emessi pagamenti: nel giro di 24-48 ore partiranno dalle banche. Da domani partono i pagamenti per 20mila avvocati, aspettiamo notizie definitive dagli altri ordini professionali. Avremmo nei prossimi giorni degli incontri con diverse categorie dai commercianti,a gli artigiani. Ci tengo a sottolineare che la competenza è del governo nazionale, noi ne approfittiamo per avere degli incontri di approfondimento per dare indicazioni di merito al Governo. Daremo quotidianamente chiarimenti e puntualizzazioni, nonché aperture in situazioni che non presentano particolari gravità. In settimana faremo l’accordo con l’INPS per le pensioni minime, abbiamo un obiettivo: favorire la ripresa ma facendo in modo da non dover chiudere tra due settimane. Grande aiuto e vicinanza dalla Campania, ma le cose che apriamo non dobbiamo poi chiuderle”.