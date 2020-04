Enzo Castellacci: “Troppi ostacoli per ripartire, problemi seri nella categorie inferiori”

Enrico Castellacci, medico del Guangzhou Evergrande e preidente nazionale dei medici sportivi del calcio, ha parlato a Sportmediaset: “Al momento ci sono ancora troppi ostacoli per la ripartenza del calcio in Italia. Siamo sicuri che in tutte le categorie ci siano stadi con spogliatoi tanto ampi da far cambiare gli atleti in modo settoriale? E in Serie C spesso c’è un solo medico per squadra, che lo fa per passione: come farà a seguire h24 una squadra con il suo lavoro privato? Se venisse contagiato un altro calciatore, la reazione a catena sarebbe devastante con nuovi esami e tamponi. Nessun medico sportivo darebbe l’idoneità senza prima un esame accurato. Questo virus rimarrà a lungo accanto al tessuto sociale-sportivo in maniera subdola”.