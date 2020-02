L’ex ds del Barcellona Braida: “Fabian Ruiz giocatore interessante, piace al Barcellona…”

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli bello di notte? Facciamolo gicoare di notte! (ride, ndr). Gli azzurri, a parte lo scivolone di domenica, sta facendo buone case. Al San Paolo con il Barcellona l’impresa non è impossibile, anche se sappiamo tutti che Messi può sempre decidere le partite. Messi all’Inter? È un vero fenomeno, sta talmente bene a Barcellona che la vedo difficile anche se nel calcio c’è sempre ujna possibilità. La sua famiglia sta benissimo in Spagna e tutti lo amano a Barcellona, non lo vedo fuori da quell’ambiente. Clausola che può svincolarlo a fine stagione? Ci sarebbero dei vincoli attorno a questo discorso della clausola. Sarebbe sicuramente un investimento ottimo quello di Leo, nonostante l’ingaggio altissimo. Porterebbe in italia un’attenzioe eccezionale. Fabian Ruiz? Piace al Barcellona, potrebbe essere un giocatore interessante. Quanto Todibo è stato vicino al Napoli? So che lui ha pensato seriamente di andarsene, ma Inghilterra e Germania al momento sono destinazioni più appetibili di quella italiana. Ronaldo ha riportato un certo interesse attorno al calcio nostrano, che resta comunque affascinanate”.