Agostinelli: “Con questa rosa il Napoli ha potenzialità da Champions. Bakayoko? Una delusione”

L’ex tecnico Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radio Station 1, ha rilasciato le seugenti dichiarazioni:

“Bakayoko? Sinceramente pensavo facesse meglio. Mi aspettavo un nuovo Allan, ma mi sono sbagliato di grosso. Il centrocampista azzurro mi è sempre piaciuto, ma quest’anno mi ha deluso. Potrebbe andare via a fine stagione, considerato anche l’ingaggio importante. Non reggono gli alibi per Tiémoué, potrebbero reggere per un calciatore giovane come Osimhen ma non per uno come lui”.

CORSA CHAMPIONS – “Champions? Io non escluderei Roma e Lazio dal treno per il quarto posto. Il Napoli ha ripreso il campionato nel momento giusto, è anche l’unica competizione che stanno disputando e ha tutte le potenzialità per poterci arrivare. Per la qualità di rosa, se non dovesse riuscirci sarebbe una delusione enorme”.