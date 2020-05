AIC, Calcagno sulla ripresa: “È impensabile giocare prima delle 18:45”

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, è stato contattato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli: “Infortuni alla ripresa? I numerinon sono allarmanti, molto presto le temperature aumenteranno e le tante partite in pochi giorni potrebbero accentuare la curva degli infortuni. Non dubito però che con tutti i mezzi che ci sono oggi i problemi potranno essere gestiti al meglio. La ripresa richiederà ai calciatori sacrifici diversi rispetto al solito, ne siamo consapevoli. Scadenza dei contratti prolungata? Ci sono stati accordi rispetto ai diversi casi. Giocare alle 17:30? Sembra comunque presto, credo che gli slot delle 18:45 e delle 21:00 siano le soluzioni migliori. A certe temperature si rischia l’incolumità dei ragazzi e l’integrità dello spettacolo stesso. Partite in chiaro? Ci dobbiamo muovere tutti assieme per situazioni del genere, l’esigenza è quella di non creare assembramenti e rendere più fruibile il nostro sport. La situazione è molto chiara ma ne discuteremo tutti insieme nei prossimi giorni. Punti di maggiore criticità del protocollo? CI ragioniamo ormai da un mese, resta la questione irrisolta in caso di primo contagiato dopo la ripresa”.