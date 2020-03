Alvino: “ADL ha ribadito fiducia a Gattuso, ma ancora non si parla di contratto”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi Carlo Alvino. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’incontro ADL-Gattuso? “L’incontro arriva dopo un confronto costante nelle ultime settimane. Il rapporto è bello, solido. Il summit non è capitato per caso, arriva dopo una serie di contatti che si sono intensificati. Non è un incontro per il contratto, ma è solo un modo per ribadire all’allenatore la fiducia. Lo valuto molto positivamente questo incontro che potrebbe portare a qualcosa di più concreto a stretto giro di posta per gli obiettivi del Napoli”.