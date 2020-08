Amelia: “Gattuso sa come caricare la squadra e l’ambiente, gli azzurri possono tener testa a Messi”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato Marco Amelia, ex giocatore e compagno di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

“Rino, come è giusto che sia, sta caricando la squadra. E’ un evento bellissimo da affrontare dopo tutto quello che si è passato per la pandemia. Gattuso, grazie alla sua esperienza da calciatore, ha costruito l’ambiente ideale per andare ad affrontare una della squadre più forti d’Europa. Queste sono partite che vengono giocate sul filo del rasoio a livello psicologico, e da questo punto di vista Rino sa il fatto suo. Sa di avere qualche chance in più caricando l’ambiente e la squadra e tutti quelli che possono dare un aiuto in una gara così difficile. Credo che l’ambiente faccia tanto, trasforma tutte quelle che sono percezioni dei giocatori in campo. Giocare senza pubblico favorirà gli azzurri che potranno tenere botta anche alle giocate di Messi. Il Napoli in queste condizioni se la potrà davvero giocare, in altre avremmo dato davvero pochissime possibilità al Napoli”.