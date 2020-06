Ballotta: “Meret deve farsi le ossa, ma Ospina al momento è un portiere che dà affidamento”

Ai microfoni di Tmw ha parlato così l’ex giocatore Marco Ballotta. Ecco le sue parole:

Per chi è più importante la Coppa Italia?

“Obiettivo significativo per entrambe perchè siamo nelle fasi finali ed è sempre bella da vincere. C’è un trofeo in palio e visto che è a portata di mano se la giocheranno alla morte”.

Handanovic-Ospina: chi vince?

Sulla carta dico Handanovic. Ospina è un portiere di sicuro affidamento, ha preso il posto di Meret che a me piace molto. Ospina forse sta dando più sicurezza al reparto”.

A Meret che consiglio dà per il futuro?

Deve sicuramente giocare e potrebbe tranquillamente farlo anche nel Napoli. Si vedrà quel che succederà in campionato però lui come tutti ha bisogno di giocare. E’ giovane, deve farsi vedere, farsi le ossa e se il Napoli non gli dà fiducia va fatta un’altra considerazione”.

Cosa aspettarsi da Eriksen?

Fino ad oggi non è stato decisivo e non ha dimostrato di essere quel giocatore che si pensava fosse. Magari non ha ancora trovato gli equilibri giusti. Dopo quest stop non sarà facile neanche lui però è indubbio che ci si aspetta tanto da lui”.