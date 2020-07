Benevento, Foggia: “Faremo pochi acquisti mirati, sento troppe voci… Llorente? Sarebbe un top per noi”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così il ds del Benevento Pasquale Foggia. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vincere un campionato cosi difficile è stato grandioso, è stato fatto qualcosa di importante e di questo va dato merito a Inzaghi e ai ragazzi che sono i protagonisti.

Perché avete deciso di puntare su Remy?

“È un valore aggiunto, un giocatore che porta esperienza, qualità, noi abbiamo bisogno di calciatori che migliorano questa squadra”.

A che punto è la trattativa per Glik?

“È uno di quei giocatori che non scopro io, ha fatto per tanti anni il capitano al Torino e al Monaco, stiamo parlando di un giocatore di esperienza importante, sicuramente potrà essere utile a tante squadre. È un giocatore che seguo da tempo, semmai dovessimo avere la fortuna di portarlo a casa sarebbe uno di quelli che innalza l’aspetto tecnico e caratteriale di una squadra”.

Seguite anche Llorente?

“Sì, rappresenterebbe il top non solo per il Benevento, ha fatto benissimo ad altissimi livelli. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, ma da qui a dire ‘Llorente al Benevento, Younes al Benevento’ ce ne passa… Troppi nomi, non vorrei che si faccia confusione. Dobbiamo mettere dentro giocatori funzionali e non tantissimi, sono usciti troppi nomi, non vorrei si perdesse di lucidità”.