Bucchi: “Contro il Genoa un Napoli devastante, gli azzurri hanno due sistemi di gioco che funzionano molto bene”

Ai microfoni di radio Crc ha parlato così l’ex azzurro Cristian Bucchi. Ecco le sue parole:

“Serve tempo per raccogliere i frutti del 4-2-3-1, purtroppo in estate il Napoli non ne ha avuto molto. E’ stata una preparazione insolita. Ritiro corto e con poche amichevoli. Gattuso non può fare altrimenti che continuare gli esperimenti durante le gari ufficiali. Il 4-2-3-1 è un modulo complicato, che ti espone a dei rischi. Però, quando il Napoli sblocca il risultato, può sprigionare tutto il suo potenziale. Contro il Genoa è stato devastante”.

Secondo Bucchi, però, “Gattuso continuerà a tenere in grande considerazione il 4-3-3 e la possibilità di inserire un calciatore d’ordine come Demme. Il discorso è relativo soprattutto in occasione di gare contro formazioni più competitive del Genoa. In definitiva il Napoli può contare su due sistemi di gioco che funzionano già bene. Questo è merito del tecnico e della società, che ha scelto giocatori in grado di ricoprire più ruoli”.

Osimhen non è ancora riuscito a realizzare il primo gol in campionato, ma finora il suo apporto alla squadra è stato soddisfacente. “Osimhen è un grande finalizzatore e in campo aperto è devastante. Ho visto i gol segnati con la maglia del Lille, in velocità è imprendibile. Adesso si sta rendendo utile nel lavoro di raccordo, ma presto quel compito spetterà soltanto a Mertens mentre ai gol ci penserà Osimhen”.