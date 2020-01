Ai microfoni di Tmw radio ha parlato cosi l’ex tecnico Luigi Cagni. Ecco le sue parole:

“Avere la squadra in corsa non è come partire dall’inizio con la preparazione. Subentrare è una cosa difficilissima. L’errore di Gattuso a Napoli è quello di voler mettere a posto tutto. Devi partire da un obiettivo primario. E non è di far giocare bene, ma di non prendere gol”