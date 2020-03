Chiariello: “Bisogna dare ora le ferie ai giocatori. L’Europeo deve essere spostato al 2021”

Ai microfoni di Canale 21 ha parlato così il giornalista Umberto Chiariello:

“Eliminiamo gli Europei per quest’anno tanto l’anno prossimo è dispari e non ci sono grandi competizioni. Così allunghiamo fino a giugno il campionato e finiamo con la Coppa Italia la stagione ai primi di luglio. Si dessero adesso le ferie ai calciatori dato che è inutile allenarsi. Però mi domando: chi fa le coppe europee, come fa il Napoli, come fa ad allenarsi? Ripeto, bisogna togliere di mezzo l’Europeo. Altrimenti, sono per la non assegnazione del titolo”.