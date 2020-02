Chiariello su Gattuso: “Tutti si aspettavano di più, ora la Coppa Italia è l’ultima spiaggia”

Ai microfoni di radio Punto Nuovo ha parlato così il giornalista Umberto Chiariello. Ecco le sue parole:

“Il Napoli in Coppa Italia come ultima spiaggia. Gattuso è stato altalenante, 5 sconfitte e 3 vittorie, partita importante in Coppa Italia fino ad arrivare in semifinale, ma da Gattuso ci si aspettava di più come da Ancelotti. Proprio quest’ultimo dichiara che dopo aver avuto avvertimenti si è guardato attorno per non restare fermo dopo Napoli. Il giorno dopo l’ammutinamento Ancelotti ha detto che era contrario, ma ci è andato in ritiro per non farsi cacciare subito. Tutto quello che stiamo raccogliendo è frutto di una cattiva gestione”.