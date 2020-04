Coni, Malagò: “Allenamenti vietati ancora fino al 27 aprile o ai primi di maggio”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a Radio Radio: “Gli allenamenti sono stati vietati per tutti e ho più di una sensazione che il dpcm verrà prorogato, o dopo il 27 aprile o ai primi di maggio. Bisogna fare distinzioni rispetto ad attività individuale o di squadra, indoor o outdoor. Il governo, a torto o a ragione, con il dpcm ha deciso di vietarli per tutti ma credo venga prorogato. Lo statuto del Coni e le dinamiche della legge del mondo olimpico, e vale anche per il paralimpico, sono chiarissime: siamo obbligati a fare le elezioni dopo lo svolgimento delle Olimpiadi (rinviate al 2021, ndr). Per le federazioni lo statuto chiarisce che le elezioni vanno svolte dopo il quadriennio, ma la parola ‘quadriennio’ non e’ stata messa li’ a caso. Non è mai successo che un’Olimpiade è stata spostata di un anno. In questo caso quadriennio è collegato alle Olimpiadi. Sono state spostate anche diverse elezioni regionali e leggo che forse vengono spostate anche le elezioni del presidente degli Stati Uniti d’America: vogliamo che non lo facciamo noi per le federazioni?”.