De Canio su Napoli-Juventus: “Gli attaccanti saranno decisivi, i bianconeri devono stare attenti a Fabian Ruiz”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio ha parlato cosi in vista di Napoli-Juve l’ex tecnico Luigi De Canio. Ecco le sue parole:

Chi potrà essere decisivo stasera nella finale di Coppa Italia?

“Gli attaccanti, sono loro che con la loro qualità ed estro possono fare la differenza”.

Particolare attenzione su Demme stasera?

“Demme non mi sembra quel giocatore di particolare ispirazione tecnica e tattica per cui un allenatore spreca un uomo per limitarne il raggio d’azione. E’ un equilibratore dal punto di vista difensivo, copre le zone che rimangono scoperte dai movimenti degli altri uomini. Mi preoccuperei più di arginare la qualità di Fabian Ruiz”.

Un giudizio su Mertens?

“Il merito è sempre dei calciatori per la crescita che hanno. Prima di lui, Sarri scelse Gabbiadini al posto di Milik. Sarri poi preferì il belga, per non tenere fuori uno del suo valore. Ha avuto questa intuizione Sarri e ha avuto ragione. Ne ha intravisto le caratteristiche tecniche e ha avuto la forza e la convinzione di portare avanti questa idea”.

Juve, Douglas Costa e Cuadrado bassi ci possono stare nella sfida contro il Napoli?

“Tecnicamente Cuadrado può reggere l’impatto con Insigne”.

Centrocampo della Napoli più forte di quello della Juve?

“Piace molto, per la capacità dei palleggiatori come Fabian Ruiz e Zielinski, e con la capacità di trovare il gol con inserimenti e tiri da fuori. Ma anche Bentancur e Khedira hanno il gol a portata di piede. E’ un confronto equilibrato”.

Milan, arriva Rangnick nel ruolo di tecnico e manager. Che ne pensa?

“Credo nella centralità dell’allenatore. In Italia ancora non c’è questa giusta mentalità nel sostenere le sue idee. Purtroppo con i giocatori scelti dagli altri l’allenatore deve essere bravo a fare risultati. Se non c’è una collaborazione più attiva nell’allestimento della squadra, questo sarà sempre un ruolo in discussione”.