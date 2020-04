De Magistris: “Feltri inqualificabile, spero che si procedi dal punto di vista giurisdizionale”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Nelle ultime 24 ore registriamo quattro risultati positivi nella città di Napoli, dato positivo e migliorato rispetto al trend delle scorse settimane. Il corretto comportamento dei napoletani ci fa guardare con speranza verso l’inizio dell’allentamento delle misure previsto dal 4 maggio in avanti. Mobilità? Ci stiamo preparando alla ripaertura ma c’è bisogno di sapere con esattezza le decisioni del governo nazionale e regionale, non ancora ufficiali. Sembra che ci sarà la necessità di munirsi di mascherine e guanti con obbligo di distanza di almento un metro. L’asporto? Abbiamo dovuto aspettare 40 giorni per vedere un provvedimento necessario, la Campania è stato l’unica Regione ad essere bloccata da questo punto di vista. Questa ordinanza sembra però non essere sufficiente, perchè l’orario ridotto di apertura non cosentirebbe di rientrare dai costi. Parole di Feltri? Non sono state pochi le narrazioni che hanno dato una ricostruzione strumentale e diffamatoria della situazione attuale al Sud. Quest’uomo ha ancora una volta esternato cose inqualificabili. Dico basta! Quando si va oltre in questo modo, credo che bisogna provvedere anche dal punto di vista giurisdizionale. Continuare a consentire a questa persona atteggiamenti simili deve essere allo stesso modo giudicato e condannato con giustizia. Ancora troppa gente in strada? Non ho notizie di assembramenti particolari o di particolare criticità. Faccio l’appello di non esagerare dopo il 3 maggio ma sicuramente le persone hanno bisogno di rifiatare dopo due mesi di reclusione domiciliare.