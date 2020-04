De Magistris: “Libero è un giornalaccio, da De Luca voglio chiarezza senza umiliazioni!”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della rubrica Fuori dal Comune: “Ci stiamo abituando con fatica a qualcosa che è contro natura, non stiamo vivendo una vita normale ma sono orgoglioso da napoletano e da sindaco della risposta della nostra comunità. È molta dura sia per chi continua a lavorare sia per chi è stato costretto a fermarsi. Ne usciremo con tanti feriti e tanti morti ma più forti. Titolo di Libero? Ho visto assembramenti soprattutto nelle regioni che piangono purtroppo tanti morti, non a Napoli. Purtroppo le persone sono in strada per necessità e fare acquisti, invito tutti a non mollare e a rispettare le norme. Quel giornalaccio che continua ad infangare la nostra città non merita attenzione, chiamarli giornalisti non è dignitoso per la categoria che ha fatto tanto per il nostro Paese. Di questi tempi la spazzatura giornalistica si mette un po’ da parte per l’unità della nazione. Anche nella nostra terra ho letto notizie destituite di ogni fondamento, Il Mattino ha raccontato un assalto alla Mostra D’Oltremare che non c’è stato. In quel luogo c’è una base logistica per generi alimentari e medicine. Da lì si portano le derrate alimentari e i generi di prima necessità ai bisognosi. Non c’è stata nessuna ressa. Ringrazio tutti i giornalisti, a differenza di qualcuno che dovrebbe strappare il tesserino, per il lavoro che si sta facendo. In un momento di guerra è necessario informare correttamente i cittadini. Contiamo con le risorse della cassa del Comune di arrivare a 30.000 famiglie napoletane che riceveranno il cosiddetto buono spese. Da stasera sarà possibile fare richiesta sul nostro portale ufficiale. Ieri è arrivato uno stock di 3.000 mascherine utilizzabili”. Rapporto con De Luca? Collaboriamo con tutti ma diciamo sempre la verità. Apprendiamo che il picco è stato spostato avanti di un mese, questa assenza di chiarezza non aiuta. Il cittadino vuole trasparenza e vuole sapere perchè in questi anni si è smantellata la sanità pubblica della nostra Regione di 2/3. Il cittadino si sta comportando da vero soldato e sono più responsabili dei loro rappresentanti. Comincio a sentire la stanchezza di chi accusa il panettiere di fare la zeppola di San Giuseppe dopo aver tagliato in passato 1.500 posti letto dagli ospedali campani…Non abbiamo bisogno dei lanciafiamme, usate la fiamma ossidrica per costruire i posti letto!”.