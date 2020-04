Empoli, Corsi: “C’è l’interesse del Napoli per Ricci, ha doti atletiche incredibili!”

Fabrizio Corsi, presidente Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha sondato il terreno per Samuele Ricci? Al Napoli piace, ma al momento non ci sono trattative. Il ragazzo interessa a molti club che hanno chiesto informazioni su di lui, ma nulla di più. Sono certo che senza lo stop del calcio, sarebbe approdato già nell’Under 21 con due anni di anticipo rispetto alla media. In Nazionale ne perlano giustamente con entusiasmo…Spero di non doverlo dare via subito. Pronto per un grande palcoscenico? Credo che non manchi di personalità, atleticamente ha poi valori eccezionali per la sua età. I test fisici non mentono.