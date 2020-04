Fedele: “Il taglio dello stipendio della Juve serve per il bilancio, ora tanti club useranno degli artifici”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato così l’operatore di calciomercato Enrico Fedele. Ecco le sue dichiarazioni:

“La Juventus ha tagliato gli stipendi per trovarsi con i conti di bilancio, ma il taglio dipende dal prosieguo o meno del campionato. Nel caso in cui dovesse finire anticipatamente il campionato, i club non sono tenuti a pagare gli stipendi, visto che a quel punto sia le televisioni che gli sponsor non verseranno le rispettive quote alle società. Se non darà la sua prestazione, il calciatore perderà lo stipendio. Adesso vanno trovati degli artifici bilancistici per le società”.