Figc, Lo Monaco: “Juve-Napoli sarà recuperata, pressione dei bianconeri sulla Lega…”

A “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere Figc. “La gara di ieri sarebbe dovuta essere rinviata. Dico di più, il calcio italiano avrebbe dovuto evitare una figura del genere. E’ giusto che la Juve e gli arbitri si siano recati allo Stadium, ma sarebbe stato meglio se il presidente bianconero Andrea Agnelli avesse accolto l’invito di De Laurentiis a rinviare la partita. Ci saremmo risparmiati questa pantomima e settimane di polemiche”. Secondo Lo Monaco non è stato usato il buonsenso. “Ieri pomeriggio ero convinto che la partita sarebbe stata rinviata – ha continuato Lo Monaco a Radio Crc – purtroppo non è andata così. Secondo me la Lega ha subito pressioni da parte della Juve, che a sua volta credeva che il Napoli avesse spinto l’Asl a intervenire. Vedrete che alla fine la gara verrà recuperata. Secondo me questa situazione si poteva evitare in tutta tranquillità, anche perché davanti alla decisione dell’Asl di mettere in quarantena fiduciaria i giocatori del Napoli, nessuno avrebbe dovuto obiettare. Il protocollo firmato venerdì è chiaro: in caso di intervento di autorità nazionali e locali, la gara non deve essere disputata”.

Lo Monaco ha avuto modo anche di commentare le ultime operazioni di mercato del Napoli. “Per me Bakayoko non sposta gli equilibri – ha dichiarato Lo Monaco a Radio Crc – credo che il Napoli abbia voluto accontentare le richieste di Gattuso, che voleva più fisicità a centrocampo. Sul rischio che Milik resti, dico che finora il caso è stato gestito in maniera superficiale da parte del calciatore e del Napoli. Eppure il polacco di offerte ne avute. Questa situazione toglie serenità a tutti”.