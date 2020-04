Frosinone, il pres. Stirpe: “Riprendere solo con i tifosi, siamo pronti a non iscriverci!”

Maurizio Stirpe, presidente Frosinone, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Due retrocessioni e due promozioni per il sistema Serie A e Serie B? Non rirentra nelle normative sportive! Se i playoff non potranno essere disputati, la promozione in massima categoria dovrà essere garantita al terzo classificato. Se così non fosse, il Frosinone non si iscriverebbe al prossimo campionato di Serie B. Spalmare l’attuale stagione su più mesi? Siamo favorevoli alla chiusura del campionato in condizioni che possano permettere di farlo e con il pubblico presente, quando il governo revocherà lo stato di emergenza. Gli scenari sono due? chiudere la stagione a settembre e ritardare le altre stagioni di un anno, oppure spalmare l’attuale campionato su due stagoni sportive. È impensabile ripartire senza pubblico e dovendo fare tamponi ai calciatori ogni quattro giorni, sapendo che nel resto d’Italia ci sono emergenze e bisogni ben più impellenti.