Gianni Di Marzio duro su Osimhen: “Gli mancano i fondamentali tecnici. Gattuso? È finita”

Ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

“Osimhen? Gli mancano i fondamentali tecnici. Deve fare scuola calcio e sapersi rapportare in maniera opportuna ai compagni. Gattuso? I media lo hanno condannato da tempo e l’ambiente non è sano, sarebbe giusto tagliare la testa al toro. Secondo me non rimane e io al suo posto non resterei. Detto questo, la squadra va rinnovata. Un terzino bravissimo da prendere è Emerson del Betis Siviglia, un esterno basso forte che spinge e che ha piede”.

SU PETAGNA – “Petagna? Il Napoli aveva preso anche Inglese. Evidentemente fa questi acquisti per motivi di speculazione, le punte possono sempre servire. Bisogna prendere il meglio che c’è sul mercato internazionale. Il Napoli dovrebbe ragionare come se fosse il Barcellona, il Real Madrid o il Manchester City, bisogna prendere i campioni! Se avessimo marcato a zona non avremmo preso il gol di Ronaldo? No perché la zona esalta la marcatura a uomo. Contro i giocatori fortissimi negli ultimi 30 metri bisogna marcare a uomo”.