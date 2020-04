Graziani: “Ibra può essere il colpo giusto per la crescita del Napoli, ecco il perché. Campionato? Non penso finirà”

Ai microfoni di Tmw radio ha parlato così l’ex giocatore Ciccio Graziani. Ecco le sue parole:

“Siamo sempre molto preoccupati per la situazione, per le difficoltà dei medici. Mi raccomando, stiamo a casa e diamo una mano affinchè la situazione migliori e non peggiori”.

La Uefa vuole terminare i campionati, anche finendo più avanti:

“Leggo ancora oggi di presidenti che vogliono riprendere. Ma dove vivono? Lo diranno i medici quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista. Ad oggi per me il campionato non riprende. Se poi si vedrà un po’ di luce e ci sarà la possibilità di giocare anche ad agosto, con sacrifici, va benissimo. Ma l’importante ora non è pensare a quando riprendere ma a guarire e superare questa pandemia. Qui si vuole ricominciare a tutti i costi. L’aspetto primario ora è salvare l’Italia”.

Ibrahimovic è pronto a lasciare il Milan. Tu lo prenderesti nella tua squadra?

“Lo prenderei di corsa. Ci sono giocatori che hanno età avanzata ma hanno integrità fisica. Muscolarmente ne ha 32-33 anni, perché si curano, stanno attenti all’alimentazione. Se dai via Milik e porti Ibra al Napoli, hai una crescita straordinaria, anche di quelli che gli sono intorno”.

Icardi lo vedi beni alla Juve?

“E’ tra i primi tre a livello mondiali nel fare gol, ma è un giocatore statico. Higuain invece gioca anche per gli altri”.